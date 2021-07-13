Во время вчерашнего ДТП чудом не взорвались газовые баллоны

Вчера, 10:57 Категория: Происшествия

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Как уже сообщалось на сайте «КР», вчера в одиннадцатом часу вечера водитель «Тойоты», протаранив бетонные блоки, едва не свалился в реку Кыштымку. На место ДТП выехали спасатели кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Выяснилось, что водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на высокой скорости на фундаментные блоки сплошного сечения (ФБС). Участок дороги на улице Республики, где ведутся ремонтные работы, огорожен блоками. На ночное время за эти блоки были убраны два баллона с газом. Автомобиль «Тойота» во время ДТП сдвинул один из блоков, а второй опрокинул прямо на баллоны.



Спасатели обнаружили, что оба баллона повреждены и стравливают взрывоопасный газ (один баллон с кислородом, второй с пропаном). Газовое оборудование автомобиля, также получившее серьёзные механические повреждения, было отключено, но повреждённый баллон продолжал травить.



Все работы по ликвидации последствий этого ДТП спасатели провели соблюдая максимальную осторожность. При помощи гидравлического инструмента подняли и зафиксировали бетонный блок. Повреждённые баллоны транспортировали в безопасное место. Автомобиль погрузили на эвакуатор и вывезли в район, где он не будет представлять угрозы жителям города.



Водителю помощь спасателей и медиков не потребовалась. После прохождения медицинского осмотра им занялись сотрудники ГИБДД.