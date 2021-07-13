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В Кыштыме машина встала на дыбы и чуть не свалилась в реку

Вчера, 09:33 Категория: Происшествия
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Вчера в одиннадцатом часу вечера в районе детской школы искусств на улице Республики автомобиль «Тойота», протаранив бетонное ограждение, чуть было не опрокинулся в речку.

 

Один из участников движения рассказал сайту «КР», что автомобиль нёсся со стороны Нижнего Кыштыма, игнорируя Правила дорожного движения и «практически снося зеркала при обгоне».

 

– Я сразу подумал, что за рулём неадекватный человек и добром это не кончится, – говорит свидетель событий. – Подъехали к реконструируемому на Республике мосту и увидели – точно, машина встала на дыбы. Видимо, нарушитель не справился с управлением и влетел в бетонную конструкцию.

 

 По словам очевидцев, водитель был пьян, но сумел выбраться из автомобиля и покинул место происшествия. С ДТП разбираются сотрудники полиции.

 

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Теги: Кыштым ДТП улица Республики

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