Кыштымские спасатели искали сегодня заблудившуюся пенсионерку

Вчера, 16:30 Категория: Происшествия

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Поиск пожилой женщины объединил сегодня полицию, спасателей кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы и волонтёров из Озёрска. 72-летняя жительница Вишневогорска ушла из дома больше двух дней назад. Так как столь длительная прогулка была уже не первой, дочь заявила в полицию лишь сегодня утром.



Пенсионерка страдает хроническим заболеванием. В силу возраста шансов, что она самостоятельно вспомнит и найдёт дорогу домой, было крайне мало.



Поисковые группы в первую очередь обследовали места, где была раньше пропавшая, улицы и лесные массивы на окраине посёлка. Около 15 часов её обнаружили на горе Каравай – живой, но крайне обессилевшей.

При помощи спинального щита спасатели донесли пострадавшую с горы к дому. Передали родственникам и приехавшим на вызов сотрудникам скорой помощи.