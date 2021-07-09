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Злой кот несколько дней держал в страхе жителей Увильдов

Вчера, 23:25 Категория: Происшествия
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Нападению кота подверглись пятеро жителей посёлка Увильды. Среди них маленький ребёнок.  

 

Желание приласкать уличного котейку привело к нешуточным травмам. Искусанным и исцарапанным пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью. То ли животное взбесилось от жары, то ли возненавидело людей за предательство – непонятно, но если оно больно бешенством, это может грозить серьёзными последствиями.  

 

Операция по поимке «мохнатого бандита», которая длилась не один день, закончилась благополучно. Но, к сожалению, экспертиза на выявление опасного заболевания в Кыштыме не проводится.  

 

Подробности в ближайшем номере «Кыштымского рабочего».

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Теги: Кыштым Увильды кот бешенство

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