Кыштымские полицейские прекратили деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков

Сегодня, 10:45 Категория: Происшествия

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Интернет-магазин существовал вне закона почти три года. Всё это время его владельцу удавалось снабжать наркотическими средствами жителей Кыштыма. Наркополицейские долго «охотились» на организатора этого виртуального магазина, и сейчас, наконец, он находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщил «КР» временно исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Антон Михеев, наркосбытчиком оказался житель Копейска 1992 года рождения. Молодой человек отлично владеет компьютерными технологиями, имеет высшее образование. Именно поэтому ему удавалось так долго вести свой криминальный бизнес.

Благодаря тому, что кыштымские полицейские накрыли его интернет-магазин, удалось раскрыть ещё шесть преступлений прошлых лет, связанные с деятельностью именно этой торговой точки.

К уголовной ответственности привлечён не только «предприниматель», но и его покупатели – им также грозит ответственность за приобретение и хранение наркотиков.