Крупные лесные пожары охватили сразу три района в Челябинской области

Сегодня, 10:10 Категория: Происшествия

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Со вчерашнего дня стихия бушует в Карталинском, Увельском и Нагайбакском районах. В ночь на сегодня, 9 июля, из-за огня, подступившего очень близко к жилым домам, эвакуировали жителей посёлка Запасное Нагайбакского района. Под угрозой остаются три населённых пункта.

Как сообщил сегодня на заседании регионального оперативного штаба губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пожары начались вчера во второй половине дня. Ситуация осложнилась усилением ветра, в связи с этим огонь начал быстро распространяться. В Уйском районе с бушующей стихией удалось справиться довольно оперативно. А вот в Карталинском и Нагайбакском районах пожары продолжаются.

Сегодня с пяти часов утра к тушению подключилась и авиация МЧС России. Волонтёры производят опашку, чтобы не допустить распространения огня, пожарные работали всю ночь и продолжают бороться с огнём.