Кыштымские полицейские раскрыли дело в отношении подростка, который пытался пристрастить к наркотикам своих сверстников

Вчера, 09:58 Категория: Происшествия

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Весной этого года в отдел по контролю за незаконным оборотом наркотиков кыштымской полиции поступило сообщение от сотрудников скорой помощи Карабаша. Они сообщили, что два подростка госпитализированы с отравлением наркотическим средством.

Как сообщил «КР» временно исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Антон Михеев, в рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий был выявлен ещё один несовершеннолетний, который и вовлёк пострадавших в потребление наркотиков. Ему 17 лет, он житель Карабаша, но учится в Челябинске.

– Мы передали информацию о нём в Главное управление МВД России по Челябинской области, – говорит Антон Сергеевич. – В Челябинске же подозреваемого и задержали, а вмесите с ним – и его подельника. В настоящее время оба находятся под подпиской о невыезде. Как выяснилось, подростки распространяли наркотики, приобретая их через интернет. При этом они сами даже не знали, какое именно вещество они реализуют. В случае с карабашскими детьми это оказался героин… Один из подростков попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. К счастью, всё обошлось. Пострадавшие – родные брат и сестра, воспитываются в благополучной семье. Наркотики они попробовали впервые. Такое любопытство едва не стоило им жизни. Теперь семья, ранее никогда не попадавшая в поле зрения контролирующих органов, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, а подростки – ещё и на учёте у врача-нарколога. В будущем перед ними теперь будут закрыты двери военных и других престижных вузов.

Что касается того 17-летнего юнца, в отношении него и его приятеля возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков (напомним, уголовная ответственность в нашей стране наступает с 16-летнего возраста). Кроме того, решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела – за вовлечение несовершеннолетних в потребление наркотических средств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы! К слову, сам студент наркотики не употребляет.