В Кыштыме водителя из опрокинувшегося авто вызволяли спасатели

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Как уже сообщал наш сайт, вчера в 23:20 на улице Калинина в частном секторе был обнаружен автомобиль марки ВАЗ-2107. По информации пресс-службы полиции, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.



Водитель – житель Кыштыма 2003 года рождения – в результате ДТП получил ссадины и ушибы. Однако самостоятельно выбраться из автомобиля он не смог. На место были вызваны спасатели.

Как сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области, после опрокидывания «семёрки» голова водителя оказалась зажата в проёме лобового стекла. Над шеей угрожающе нависла всем весом передняя часть автомобиля. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента водителя деблокировали. Он смог самостоятельно подняться и идти. Спасатели сопроводили его до автомобиля скорой медицинской помощи и передали медикам.