На Аргазинском водохранилище нарушители «нарыбачили» на миллион рублей

Сегодня, 09:17 Категория: Происшествия

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Продолжается расследование уголовного дела в отношении троих жителей Еманжелинска. Осенью прошлого года они были задержаны госинспекторами во время незаконной рыбалки. Еманжелинцы ловили рыбу на сети, что запрещено законом.

Как сказал сайту «КР» старший госинспектор отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Владимир Кулапин, в сети браконьеров попалось 160 килограммов плотвы и рипуса. В отношении всех троих рыбаков возбуждено уголовное дело. Кроме того, им предъявлен иск на один миллион 100 тысяч рублей.