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Вблизи Кыштыма в автомобиле на берегу озера нашли тело мужчины

Сегодня, 08:44 Категория: Происшествия
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Труп 34-летнего мужчины был обнаружен в автомобиле, припаркованном на берегу озера Теренкуль Кыштымского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Справления СК России по Челябинской области.

Тело нашли днём 27 июня. Умерший находился в автомобиле «Фольксваген».

По данному факту проводится проверка. Пока неизвестно, носит ли смерть криминальный характер.

 

По предварительным данным, как сообщает ИА «Первое областное», мужчина был врачом-травматологом одной из челябинских больниц.

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Теги: Кыштым озеро Теренкуль смерть следователи

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