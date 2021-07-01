Вблизи Кыштыма в автомобиле на берегу озера нашли тело мужчины

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Труп 34-летнего мужчины был обнаружен в автомобиле, припаркованном на берегу озера Теренкуль Кыштымского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Справления СК России по Челябинской области.



Тело нашли днём 27 июня. Умерший находился в автомобиле «Фольксваген».



По данному факту проводится проверка. Пока неизвестно, носит ли смерть криминальный характер.

По предварительным данным, как сообщает ИА «Первое областное», мужчина был врачом-травматологом одной из челябинских больниц.