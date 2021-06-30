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В Кыштыме сгорели баня и кровля гаража

Вчера, 16:44 Категория: Происшествия
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Вчера в 17:56 по местному времени в пожарную часть поступило сообщение о возгорании бани по ул. Коноплянка.

 

На место пожара незамедлительно выехали две пожарные машины. В 18:05 уже был ликвидирован открытый огонь. Две единицы техники и девять пожарных тушили последствия пожара еще 40 минут. Из-за сухой  и жаркой погоды стихия огня разбушевалась не на шутку.

 

В результате пожара полностью сгорела баня 5*4м, а так же кровля гаража. Причина пожара - нарушение монтажа электрооборудования.

 

МЧС напоминает, что сильная жара, практически без осадков, создает высокую опасность возникновения пожаров и загораний. Будьте бдительны и соблюдайте правила пожарной безопасности.

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Теги: кыштым пожар пожар в кыштыме сгорела баня МЧС предупреждает

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