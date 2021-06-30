Под Кыштымом найден труп мужчины

Вчера, 16:09 Категория: Происшествия

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У посёлка Косой Мост было найдено тело мужчины рядом с разбитым мотоциклом.

Погибшим оказался 47-летний Вячеслав Баранов, которого разыскивали с 25 июня. Тело нашли поисковики кыштымского поисково-спасательного отряда «Дозор». Информация о найденном мужчине была передана в МО МВД России «Кыштымский». На место прибыли сотрудники полиции для установления обстоятельств происшедшего.

В период с 25 по 29 июня водитель мотоцикла Honda, житель города Миасса, двигаясь на 61 километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым, после совершения поворота совершил выезд мотоцикла за левый край проезжей части. Мотоцикл наехал на металлическое ограждение, которое находилось на обочине, и опрокинулся.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства скончался на месте.

В настоящее время следователями кыштымской полиции уточняются все детали происшедшего.