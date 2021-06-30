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Кыштымские следователи направили в суд дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Вчера, 13:00 Категория: Происшествия
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В следственном отделе по городу Кыштыму окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя Карабаша в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

 

Как сообщила сайту «КР» старший следователь следственного отдела по Кыштыму Следственного Управления СК России по Челябинской области Татьяна Зебольд, в ходе предварительного следствия установлено, что в период с 12 часов до 23 часов 58 минут 17 февраля двое мужчин находились в квартире, расположенной по на улице Металлургов в городе Карабаше. Во время распития спиртных напитков, на почве личных неприязненных отношений, между ними произошла ссора, в ходе которой один из собутыльников пустил в ход кулаки. Как сообщают следователи, он не имел умысла на убийство, однако потерпевший от полученных травм скончался.

 

Обвиняемому предъявлено обвинение по статье 111 Уголовного кодекса – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дело рассматривается в Карабашском городском суде. 

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Теги: Кыштым следователи вред здоровью уголовное дело

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