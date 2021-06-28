Житель Кыштыма, признанный виновным в четырёх преступлениях, проведёт в колонии особого режима более десяти лет

Вчера, 14:43 Категория: Происшествия

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Прокуратурой Кыштыма поддержано гособвинение по двум преступлениям по части второй статьи 162 Уголовного кодекса – «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», а также по двум преступлениям по части первой статьи 228 Уголовного кодекса – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».

По всем этим эпизодам обвинялся ранее неоднократно судимый житель Кыштыма, причём одно из наркопреступлений он совершил в группе по предварительному сговору с другим местным жителем, который также проходил обвиняемым по уголовному делу.

Как сообщили сайту «КР» в прокуратуре города Кыштыма, при рассмотрении уголовного дела в суде установлено, что житель города совершил два разбоя с применением насилия. Один в отношении женщины, забрав у неё золотые украшения и причинив телесные повреждения, второй – в отношении своего знакомого, на которого напал на улице, причинил телесные повреждения и забрал мобильный телефон.

Также при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Кыштыма была установлена его причастность к двум преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. В обоих случаях он незаконно хранил запрещённые вещества, приобретая их через места скрытого хранения в лесном массиве Кыштымского городского округа.

Одно из наркопреступлений было совершено в группе лиц по предварительному сговору – по данному преступлению привлечено двое кыштымцев.

В судебном заседании прокурором полностью доказана вина подсудимых в инкриминируемых им деяниях. По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимому, обвиняемого в совершении одного преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года. Второму подсудимому, который обвинялся в совершении четырёх преступлений, судом назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.