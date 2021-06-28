В Кыштыме мошенники приходят к пенсионерам под видом сотрудников государственных организаций

Вчера, 13:56 Категория: Происшествия

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Кыштымские полицейские расследуют уголовное дело по факту кражи 170 тысяч рублей у пенсионерки. Чтобы попасть в квартиру к женщине 1937 года рождения, мошенники прикинулись сотрудниками государственной организации, показав при этом некую «красную корочку».



Неизвестные сообщили, что в настоящее время происходит замена старых денежных купюр на новые. Они предложили проверить её сбережения и, если они старые, заменить их.



Пенсионерка доверила злоумышленникам наличные денежные средства в сумме 170 тысяч рублей. Во время «проверки» их на пригодность незваные гости неожиданно решили покинуть квартиру.



Затем бабушка обнаружила, что все денежные средства были украдены.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 5 лет.



Полиция призывает граждан к бдительности! Если к вам пришли подозрительные граждане, представляющиеся сотрудниками государственных органов, не пускайте их в свой дом или квартиру. Не показывайте им свои документы. Не подписывайте, не глядя, никаких бумаг. Ни в коем случае не передавайте им свои денежные средства. А также помните: любые операции с обменом денег нужно производить только в банке. Если незнакомцы предлагают на дому обменять старые деньги на новые или рубли на доллары или евро – это мошенники!