Кыштымские врачи помогли мужчине, поступившему в больницу с ножевыми ранениями

Вчера, 10:29 Категория: Происшествия

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В ночь с 25 на 26 июня молодой житель Каслей возвращался домой. По дороге его окликнули двое. Не обращая внимания, парень продолжил путь. Один из мужчин догнал молодого человека и дважды ударил ножом в ногу. Пострадавший упал, но сумел добраться до дома. Вызванные полицейские сумели задержать нападавшего.

Молодой человек был доставлен в Кыштымскую городскую больницу с ножевыми ранениями и переломом бедра. Готовится его госпитализация в Челябинск.