В Кыштыме инцидент с гранатой закончился хэппи-эндом

Вчера, 08:07 Категория: Происшествия

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Фото ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, вчера днём житель Кыштыма по имени Антон случайно выловил из городского пруда предмет, похожий на гранату. На место незамедлительно прибыли все экстренные службы.

Со слов специалистов, найденный взрывоопасный предмет являлся гранатой марки РГД-5. Взрывателя в ней не обнаружено, поэтому угрозы она не представляла.



Тем не менее, сотрудники силовых структур провели все необходимые мероприятия по осуществлению контроля над ситуацией и недопущению несчастного случая.



Граната передана местному отделу полиции, после чего её отправят в город Челябинск.

