Житель Кыштыма умер от передозировки наркотиками

Вчера, 09:56 Категория: Происшествия

1 310

0

Мужчина 1985 года рождения имел наркотическую зависимость более десяти лет, но при этом он не состоял на учёте у врача нарколога.

По словам его родственников, мужчина боролся с пагубным пристрастием и даже собирался лечь в клинику на лечение. Но не успел…

Как сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Никита Гавриленко, кыштымец умер в доме у своей родственницы в минувший понедельник. Несмотря на зависимость, он официально работал, а вот семьи у него не было. На месте следователи обнаружили наркотические вещества и приспособления для их употребления.