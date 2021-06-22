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Житель Кыштыма умер от передозировки наркотиками

Вчера, 09:56 Категория: Происшествия
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Мужчина 1985 года рождения имел наркотическую зависимость более десяти лет, но при этом он не состоял на учёте у врача нарколога.

 

По словам его родственников, мужчина боролся с пагубным пристрастием и даже собирался лечь в клинику на лечение. Но не успел…

 

Как сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Никита Гавриленко, кыштымец умер в доме у своей родственницы в минувший понедельник. Несмотря на зависимость, он официально работал, а вот семьи у него не было. На месте следователи обнаружили наркотические вещества и приспособления для их употребления.

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Теги: Кыштым смерть следователи передозировка расследование

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