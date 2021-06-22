В Кыштыме пьяная езда на мотоцикле закончилась больничной койкой

Вчера, 08:36 Категория: Происшествия

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Фото из группы "Я ОЧЕВИДЕЦ! КЫШТЫМ".

Вчера на улице Калинина в районе магазина «Молния» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мотоцикла, находясь, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем.

Удар был такой силы, что транспортные средства отбросило в разные стороны.

Молодые люди – парень и девушка – были доставлены в кыштымскую городскую больницу. У молодого человека врачи диагностировали перелом лодыжки, он лечится амбулаторно. А вот его спутнице повезло меньше – 25-летняя особа получила перелом ключицы, а также серьёзную травму глаза и вчера же была отправлена и госпитализирована в глазное отделение областной клинической больницы № 3 города Челябинска.

Что касается водителя легкового автомобиля, его в больницу не доставляли.