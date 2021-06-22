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Житель Кыштыма провёл десять месяцев в СИЗО по подозрению в убийстве, которого не было

Сегодня, 16:59 Категория: Происшествия
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Владимир Константинович М. пришёл в редакцию «Кыштымского рабочего», чтобы поделиться своей историей и вернуть себе честное имя. Пожилой мужчина почти год отсидел в СИЗО по обвинению в преступлении, которого не совершал.

 

Несмотря на то, что прошло уже полтора года, обида и боль терзают его сердце и мешают жить полноценной жизнью. Обвинение в страшном преступлении и воспоминания о десяти месяцах, проведённых в следственном изоляторе, до сих пор причиняют страдания и мешают открыто смотреть людям в глаза…

 

Подробности читайте в очередном номере газеты «Кыштымский рабочий».

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Теги: Кыштым СИЗО убийство

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