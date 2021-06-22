Кыштымские следователи расследуют дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Сегодня, 15:01 Категория: Происшествия
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Утром минувшей пятницы 32-летний житель Карабаша был доставлен в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Спасти его медикам не удалось – пострадавший умер.
За день до этого в компании в частном доме он распивал спиртные напитки. Банальная ссора с одним из участников на бытовой почве переросла в потасовку...
По словам руководителя Следственного отдела по городу Кыштыму Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области Виталия Ерцкина, подозреваемый, ранее не судимый житель Карабаша, задержан и даёт признательные показания. Мужчине предъявлено обвинение по статье 111 части четвёртой УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Решением суда ему избрана мера пресечения – заключение под стражу сроком на два месяца.