Кыштымские следователи расследуют дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

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Утром минувшей пятницы 32-летний житель Карабаша был доставлен в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Спасти его медикам не удалось – пострадавший умер.

За день до этого в компании в частном доме он распивал спиртные напитки. Банальная ссора с одним из участников на бытовой почве переросла в потасовку...

По словам руководителя Следственного отдела по городу Кыштыму Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области Виталия Ерцкина, подозреваемый, ранее не судимый житель Карабаша, задержан и даёт признательные показания. Мужчине предъявлено обвинение по статье 111 части четвёртой УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Решением суда ему избрана мера пресечения – заключение под стражу сроком на два месяца.