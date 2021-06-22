В Кыштымском округе ещё один лось погиб после ДТП

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Как сообщал недавно сайт «КР», за два дня, 13 и 14 июня, на территории Кыштымского городского округа водители сбили двух лосей. В обоих случаях животные погибли.

Очередное ДТП, жертвой которого снова стал сохатый, произошло сегодня ночью в районе Дальней Дачи. Редакция «КР» уточняет подробности происшествия в ГИБДД Кыштыма.

А пока известно, что на место ДТП выезжала не только полиция, но и егеря Кыштымского охотхозяйства. Сообщение об этом есть в группе «Охотники Кыштыма» ВКонтакте. Более того, охотники возмущены тем, что сбитого лося оттащили с дороги в лес и выкинули. «Лось был закопан с перерезанным горлом, а это значит, что после аварии он был живой, иначе зачем ему перерезать горло? И кто может ответить на вопрос: «Как утилизировали недавно сбитых двух лосей? Кто занимался утилизацией?» – недоумевают охотники Кыштыма.