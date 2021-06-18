Житель соседнего города Озёрска сделал мошенника миллионером

Сегодня, 16:08 Категория: Происшествия

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В полицию Озёрска обратился мужчина 1958 года рождения с заявлением о том, что у него похищены денежные средства в сумме свыше одного миллиона рублей.

Озерчанин пояснил, что ему позвонили и представились сотрудниками банка, уточнили, менял ли он номер телефона, а потом сообщили о попытках несанкционированных действий с его накоплениями в банке. В ходе беседы со злоумышленниками его несколько раз переводили на якобы менеджеров по безопасности, которые уверяли, что занимаются проверкой среди неблагонадёжных сотрудников кредитной организации, поэтому за разглашение данной информации предусмотрен штраф.

Чтобы ещё больше ввести в заблуждение южноуральца, злоумышленники позвонили ему от имени сотрудника правоохранительного ведомства и призвали содействовать в следственных действиях. Доверившись, мужчина совершил перевод 350 000 рублей на продиктованный банковский счёт. В этот же день он отправился в банковское отделение, обналичил свои накопления и совершил несколько переводов на сумму 995 000 рублей на реквизиты, которые указали злоумышленники.

На следующий день он сам перезвонил, чтобы убедиться в сохранности своих средств, однако «менеджеры» грубили и придумывали разные поводы, чтобы мужчина не ходил в банковское отделение. Тогда житель Озёрска понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.