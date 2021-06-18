Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» возбудили уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений

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С целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере заготовки, переработки и реализации древесины на территории Кыштымского и Карабашского городских округов сотрудниками полиции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Лес».



Осуществлено 48 проверок, направленных на пресечение преступлений в сфере лесопромышленного комплекса. В результате выявлено четыре административных правонарушения. По каждому из фактов составлен протокол.



В следственном отделении карабашского отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса РФ – «Незаконная рубка лесных насаждений». Установлено, что мужчина совершил рубку шести деревьев породы сосна в районе 77-го километра автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым. Общий объём составил 2,8 кубометра на сумму более 89 тысяч рублей.



Организация работы по выявлению и пресечению преступлений, совершаемых в сфере лесопромышленного комплекса, проводится на территории Челябинской области регулярно.