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Двое жителей Челябинска и Кыштыма перевели мошенникам около 300 тысяч рублей

Сегодня, 14:27 Категория: Происшествия
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На днях в отдел полиции «Металлургический» по городу Челябинску обратился мужчина 1984 года рождения, с заявлением о том, что у него были похищены денежные средства в сумме около 180 000 рублей. Потерпевший пояснил, что ему позвонил молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что вход в его «личный кабинет» повреждён. Чтобы обезопасить сбережения, находящиеся на банковском счёте, необходимо снять деньги и перечислить их на «безопасные» счета. Переживая за сохранность денежных средств, мужчина поехал к ближайшему банкомату, снял деньги и перевёл их несколькими переводами под диктовку злоумышленника.

 

На подобную схему попался и житель Кыштыма 1955 года рождения. Злоумышленники также убедили доверчивого кыштымца выполнить их указания. В итоге наш земляк лишился около 114 тысяч рублей.

                                            

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

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Теги: Кыштым Челябинск мошенники обман деньги полиция

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