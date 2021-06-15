Кыштымские врачи экстренно прооперировали девочку, которая получила серьёзные травмы при падении с электросамоката

Вчера, 14:44 Категория: Происшествия

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Происшествие случилось вчера на одной из баз отдыха неподалёку от Кыштыма.

Девятилетний житель Копейска решил прокатить на электросамокате свою пятилетнюю сестрёнку. В какой-то момент мальчик не справился с управлением, и его транспорт на полном ходу врезался в препятствие. От удара дети буквально разлетелись в разные стороны.

Мальчик отделался ссадинами и испугом. А вот девочку доставили в кыштымскую больницу с серьёзными травмами. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и гематому на голове. Пришлось даже экстренно вызывать из Челябинска детского нейрохирурга для проведения сложной операции и трепанации черепа.

Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает, но ей понадобится немало времени, чтобы полностью восстановиться.