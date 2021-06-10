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Уроженец Кыштыма, владелец дома для престарелых, обманул одного из своих же подопечных

Сегодня, 12:37 Категория: Происшествия
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Полицейские Нязепетровска задержали подозреваемого в краже денег с банковского счёта. Жертвой преступника стал дедушка из дома престарелых Верхнего Уфалея. А его обидчиком – владелец этого пансионата, уроженец города Кыштыма 1982 года рождения.

                

Пенсионер проживал в частном доме престарелых, организованном нашим земляком на территории города Верхний Уфалей. Подозреваемый – владелец этого дома – помогал переоформить нязепетровцу банковскую карту и подключил мобильный банк к номеру своего телефона. Таким образом, молодой человек получил доступ к денежным средствам своего подопечного. Затем путём обмана и злоупотребления доверием он похитил денежные средства на сумму не менее сорока тысяч рублей.

 

Махинации были обнаружены родственниками пожилого человека уже после его смерти. Возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги: Кыштым дом престарелых Верхний Уфалей мошенничество деньги кража полиция

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