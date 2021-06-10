В Кыштыме мошенники представляются сотрудниками силовых структур

Сегодня, 11:25 Категория: Происшествия

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За сутки в дежурную часть полиции обратились трое жителей с сообщениями о звонках неизвестных людей, которые по телефону представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Гражданам предлагали поучаствовать в поимке мошенников. Для этого нужно было перевести денежные средства с банковской карты на определённый счёт, либо продиктовать конфиденциальную информацию банковской карты. Но бдительные жители не поверили звонившим и обратились в полицию.

В настоящее время данный вид мошенничества становится всё более популярным. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции, уголовного розыска, следователями. Зачастую они называют имена действующих сотрудников.

Кроме того, мошенники стали чаще звонить с подменных телефонных номеров, закреплённых за отделами полиции. То есть звонки осуществляются с одного номера, а вы на экране своего телефона видите совсем другой. В этом случае сотрудники полиции рекомендуют спросить у собеседника имя, фамилию и должность, уточнить, из какого отдела звонят, перезвонить в этот отдел, самостоятельно набрав номер телефона, и узнать, работает ли у них такой сотрудник, попросить соединить с ним.

Сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан совершать какие-либо переводы денежных средств или называть кому-либо данные банковских карт по телефону.