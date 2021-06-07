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В полиции Кыштыма возбуждено уголовное дело о попытке дачи взятки сотруднику полиции

Сегодня, 08:46 Категория: Происшествия
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Cотрудники ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, остановили грузовой автомобиль «Шакман» для проверки документов водителя.

Во время составления административного протокола водитель, житель Челябинска, пытался дать взятку автоинспектору за непривлечение его к административной ответственности по статье 12.37. КоАП РФ –«Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Полицейский отказался от денег и предупредил мужчину об ответственности за дачу взятки должностному лицу, однако тот проигнорировал предупреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 1 статьи 291.2 «Мелкое взяточничество» Уголовного кодекса РФ.

Максимальное наказание за дачу взятки должностному лицу – лишение свободы на срок до одного года.

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Теги: Кыштым полиция ГИБДД взятка уголовное дело водитель Челябинск

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