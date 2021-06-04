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В окрестностях Кыштыма заблудились туристы из соседнего города Озёрска

Сегодня, 13:56 Категория: Происшествия
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Жители Озёрска не смогли самостоятельно найти дорогу до посёлка Слюдорудник. 

 

Семья из трёх человек, в том числе 10-летняя девочка, вышли на прогулку по одному из туристических маршрутов в окрестностях Кыштымского городского округа. Увлеклись красотой природы, не запомнили обратной дороги в малознакомой местности и заблудились.

 

Осмотр достопримечательностей мог закончиться печально, ведь ни запасов еды, ни теплых вещей, ни питьевой воды, ни устойчивой сотовой связи у них не было. Уже в сгущающихся сумерках спасатели по имеющемуся скудному описанию местности смогли установить местонахождение семьи, обнаружить их  и на квадроцикле эвакуировать до населённого пункта.  

 

Спасатели предупреждают: ни в одном походе не игнорируйте вопросы безопасности! Даже выходя на один день - ОБЯЗАТЕЛЬНО берите минимально необходимый запас вещей. До выхода в лесную или горную местность изучите карту и предстоящий маршрут. А сделанное по пути фото окружающей местности может облегчить поиск обратной дороги.

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Теги: Кыштым посёлок Слюдорудник спасатели заблудились поиски

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