В окрестностях Кыштыма заблудились туристы из соседнего города Озёрска
Сегодня, 13:56 Категория: Происшествия
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Жители Озёрска не смогли самостоятельно найти дорогу до посёлка Слюдорудник.
Семья из трёх человек, в том числе 10-летняя девочка, вышли на прогулку по одному из туристических маршрутов в окрестностях Кыштымского городского округа. Увлеклись красотой природы, не запомнили обратной дороги в малознакомой местности и заблудились.
Осмотр достопримечательностей мог закончиться печально, ведь ни запасов еды, ни теплых вещей, ни питьевой воды, ни устойчивой сотовой связи у них не было. Уже в сгущающихся сумерках спасатели по имеющемуся скудному описанию местности смогли установить местонахождение семьи, обнаружить их и на квадроцикле эвакуировать до населённого пункта.
Спасатели предупреждают: ни в одном походе не игнорируйте вопросы безопасности! Даже выходя на один день - ОБЯЗАТЕЛЬНО берите минимально необходимый запас вещей. До выхода в лесную или горную местность изучите карту и предстоящий маршрут. А сделанное по пути фото окружающей местности может облегчить поиск обратной дороги.