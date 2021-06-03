В Кыштыме подельники попались на краже алкоголя

Вчера, 11:46 Категория: Происшествия

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В Кыштымском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении двух жителей Кыштыма 1987 и 1981 годов рождения. Они обвинялись в совершении краж в одном из продуктовых магазинов города.

Установлено, что подельники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в феврале этого года совершили две кражи из продуктового магазина. Причём, обе – в один день – днём и вечером. Каждый раз предметом хищения становились крепкие алкогольные напитки.

Как сообщили сайту «КР» в прокуратуре города Кыштыма, магазину причинён ущерб в 733 рубля. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».

Вину в совершении преступлений они признали в полном объёме, возместили ущерб. С учётом смягчающих обстоятельств в отношении одного из мужчин судом уголовное дело прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 рублей, который он должен выплатить в двухмесячный срок.

Второму обвиняемому с учётом рецидива преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года.

В соответствии с положениями части 3 статьи 73 Уголовного кодекса РФ, в течение испытательного срока осуждённый должен своим поведением доказать своё исправление. При этом в период испытательного срока он обязан выполнять установленные судом обязанности – не менять без уведомления специализированного органа постоянное место жительства, являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за осуждённым.