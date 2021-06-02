В Кыштыме нашли угнанный кроссовер

Вчера, 11:14 Категория: Происшествия

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Причём, буквально за полтора часа. А сделать это удалось благодаря бдительному мужчине.

30 мая в группу «Мой Кыштым» обратилась местная жительница, которая попросила разместить информацию об угоне. Toyota RAV4 Long белого цвета был угнан в Кыштыме в ночь с 26 на 27 мая от дома № 139 по улице К. Либкнехта. Очевидцев попросили звонить в полицию при обнаружении авто.



Вскоре после размещения под постом появилось сообщение, что автомобиль найден. Как сообщила владелица кроссовера, автомобиль обнаружили в микрорайоне Каолиновом. Тойоту, подпадающую под описание, заметил очевидец Сергей Назаров, который сообщил информацию в дежурную часть полиции.



В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Автомобиль эвакуирован.