Кыштымский школьник спас женщину во время пожара

Вчера, 14:35 Категория: Происшествия

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В минувшую субботу в одиннадцатом часу вечера 16-летний Андрей Дворецкий, как обычно, вышел на пробежку. Предстояло насладиться тёплым вечером и хорошей музыкой, звучавшей в наушниках. Спасать людей в этот день в его планы не входило…

Молодой человек двигался по улице Ленина, когда увидел, как мужчина средних лет пытается привлечь его внимание. Андрей снял наушники, услышал взволнованное «Пожар!» и поднял глаза кверху. На балконе двухэтажного дома он увидел пожилую женщину в ночной сорочке, которая звала на помощь и просила вызвать пожарных. Из соседнего окна валил дым.

– Я позвонил по телефону 112, сообщил о возгорании и с другими очевидцами побежал к подъезду, дверь в который оказалась закрыта, – рассказывает парень. – Пришлось выламывать. Когда попали в подъезд и поднялись на второй этаж, задымление было уже значительным. Закрыл лицо кофтой, чтобы не наглотаться отравляющих веществ.

Стальная дверь слева приоткрылась и в дыму показалась женщина, она сделала пару шагов и упала на пороге. Она была пьяна.

– Вместе с другими ребятами схватили её под руки и вытащили из квартиры, – вспоминает Андрей. – Спустили на этаж ниже, усадили у стенки. Спросили, есть ли ещё кто-то в квартире, – дама ответила: «Нет». Мы выдохнули, но она продолжила: «Нет… только муж». Побежали назад, входная дверь уже раскалилась, и открыть её удалось с трудом. От дыма не было видно вообще ничего. Произошёл хлопок, на меня упали какие-то провода, а из квартиры повалил уже чёрный дым, были видны языки пламени. Я понял, если сунусь туда без средств защиты, – сам погибну.

Дышать становилось всё тяжелее. Но ребята попытались вскрыть щиток, чтобы обесточить квартиру. Не получилось. Стали стучать в соседние квартиры, чтобы поторопить людей на выход.

Выйдя из подъезда, услышали вой пожарных сирен. Огнеборцы стали разматывать рукава, а из окна вылетела москитная сетка, и в проёме показался полуобнажённый мужчина. Его пожарные эвакуировали по трёхколенной лестнице, как и ещё одну женщину из соседней комнаты. А первая пострадавшая, которую парни вывели из квартиры, всё просила у окружающих сигарету и рвалась домой спать.

– Да, я понимал, что мог сам пострадать, – соглашается Андрей Дворецкий. – Но в таких ситуациях концентрируешься, включаешь трезвый рассудок, оцениваешь ситуацию и совершаешь нужные действия. Я прекрасно понимал, что я делаю. Если человек в беде, без разницы пьян он или трезв. Не нам судить, а вот спасти, если есть хоть малейшая возможность, попытаться стоит.

Андрей учится в школе № 10, закончил десятый класс. Занимается спортом – рукопашным боем и мечтает стать филологом. Летом собирается работать, хочет накопить на права. Обычный парень с обычными мечтами подростка. Однако не стал избегать опасности и повёл себя как настоящий мужчина.

Это не первый случай, когда молодые кыштымцы на пожаре помогают людям до приезда огнеборцев. И это достойно уважения хотя бы потому, что бОльшая часть молодёжи в подобной ситуации торопится достать телефон и снять «зачётное видео».

Напомним, пожар в трёхкомнатной квартире на улице Ленина произошёл поздним вечером 29 мая. По заключению пожарно-испытательной лаборатории, причиной возгорания послужила непотушенная сигарета. Спасатели и пожарные эвакуировали нескольких человек, один из них был госпитализирован с ожогами спины.