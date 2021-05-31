В Кыштыме потенциальный разбойник, который держал в страхе жителей улицы Ясной, водворён в изолятор временного содержания

Вчера, 17:56 Категория: Происшествия

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В один из предпраздничных майских дней в пол-одиннадцатого вечера, перед сном, житель улицы Ясной Евгений (имя изменено по просьбе потерпевшего) собирался закрыть ворота. Но внезапно хлопнула входная дверь. Мужчина окликнул восьмилетнего сына, думая, что это тот зашёл с улицы. Но парень оказался в соседней комнате. Там же отдыхала супруга Евгения. Выйдя в коридор, хозяин дома увидел высокого худого незнакомца, который держал в руках какой-то длинный предмет.

– Дай денег, а то… – незнакомец грязно выругался.

Евгений растерялся, рядом замер сын. На предмете, который держал в руках незваный гость, мелькнула сталь (позже выяснилось, что это была ножка стула с частью спинки с металлической окантовкой). Оттеснив ребёнка в сторону, Евгений скрутил незнакомца. Тот вывернулся, оставив в руках хозяина дома верхнюю одежду, и выскочил за дверь. Жена Евгения в это время звонила в полицию. Глава семьи поспешил закрыть ворота. Каково же было его удивление, когда он увидел, что незнакомец возвращается.

Евгений встретил его, держа на всякий случай в руках лопату. Тело, сплошь покрытое татуировками, потребовало вернуть одежду. И рассказало, что «ходит под условкой», попросив «будь человеком, полиции не сдавай».

Приехавшая оперативная группа задержала незадачливого грабителя. Следователь снял показания, оформил заявление. Евгений на следующий день поехал в полицию, чтобы узнать о последствиях инцидента. А больше для того, чтобы убедиться в безопасности своих близких и исключить вероятность появления незваного гостя в дальнейшем. Оказалось, что «расписное тело» выпустили под догляд участкового на следующий день.

В адрес начальника полиции Юрия Добрецкого поступил вопрос от одного из жителей нашего города по поводу того, остался ли потенциальный разбойник безнаказанным. Сегодня в группе полиции Кыштыма ВКонтакте появился официальный ответ на эту тему: «В настоящее время в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). В данный момент лицо, совершившее преступление, содержится в изоляторе временного содержания. Идёт расследование данного уголовного дела, после его завершения оно будет направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что редакция газеты «Кыштымский рабочий» за комментарием по данному преступлению не обратилась, поэтому сведения, представленные в материале газеты, не являются точными».

От редакции «Кыштымского рабочего» добавим: на момент выхода статьи в газете от 14 мая подозреваемый разгуливал на свободе и не был водворён в изолятор временного содержания.