В Кыштыме на строящемся объекте мужчина сорвался с пятиметровой высоты

Вчера, 17:19 Категория: Происшествия

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В субботу, 29 мая, в 11 часов ночи жители Кыштыма, проходя по улице Металлургов, услышали стоны. Заглянув на строящийся объект, очевидцы увидели внизу силуэт мужчины. О происшествии сообщили спасателям.

Сотрудники Кыштымского отряда областной Поисково-спасательной службы Челябинской области, прибыв на место происшествия, обнаружили, что на строящемся объекте в районе реки с пятиметровой высоты вниз на бетон сорвался мужчина. К пострадавшему спасатели спустились одновременно с врачом скорой помощи, который осмотрел мужчину, провёл обезболивание и подготовил его к предстоящей транспортировке.

Спасатели аккуратно зафиксировали мужчину на спинальном щите и, поддерживая разговор с пострадавшим (контролируя его состояние), вынесли на поверхность к дороге, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи.