В Кыштыме из-за пожара в многоквартирном доме затопило магазин «Красное и белое»

Вчера, 11:05 Категория: Происшествия

1 381

0

Вчера в половине одиннадцатого вечера на номер «112» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир двухэтажного дома № 24 на улице Ленина.

Как сообщили сайту «КР» в пожарно-спасательной части № 38, ЧП произошло в трёхкомнатной квартире № 10 на втором этаже, расположенной аккурат над магазином «Красное и белое». Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении, однако пожарно-испытательная лаборатория, которая будет работать сегодня в нашем городе, установит точную причину пожара.

Пожарные эвакуировали троих жильцов дома – двух женщин и мужчину. Мужчина, находившийся в горящей квартире, получил ожоги спины. Однако его состояние не вызывает опасений у врачей: его здоровью ничто не угрожает.

В квартире огонь повредил пол на площади 15 квадратных метров, бытовую технику, мебель. Однако наибольший ущерб, безусловно, причинён магазину «Красное и белое». Во время тушения огня вода моментально разлилась по зданию, в котором между этажами и перекрытиями находятся пустоты. Ущерб подсчитывается.