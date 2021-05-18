В Кыштыме пьяный таксист чуть не угробил пассажира

Вчера, 12:19 Категория: Происшествия

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Вчера в 16.15 на улице К. Либкнехта, у поворота на Механическую, произошло ДТП, виновник которого – водитель такси – с места аварии скрылся. Он, как позже выяснилось, был пьян. В его крови обнаружили 0,66 промилле алкоголя. В таком состоянии он совершил наезд на припаркованную на обочине «Ладу Приору». От удара она наехала на стоящий рядом автомобиль «Ниссан Серена».

Далее, со слов свидетеля, профессионального спасателя Вячеслава Мамаева:

«Я стоял на своём автомобиле на ЧГРЭС. Увидел, что со стороны радиогородка несётся изуродованное такси: спущенное колесо, передок – всмятку, лобовое стекло в трещинах. Машина стала сворачивать с дороги на улицу Калинина, в частный сектор. Я заметил, что пассажир внутри машины находится в «желейном» состоянии – рука безжизненно свисает в боковое окно, человека мотает из стороны в сторону, голова опущена. Я догнал такси, вытащил пассажира из салона и уложил на землю. Вызвал «скорую». Из ушей пострадавшего текла кровь. На вопрос: «Что у вас случилось?», водитель ответил, что «всё в порядке, задели что-то». Водитель всё время старался поднять пассажира, говорил, что ничего страшного не произошло. Но я не давал ему этого сделать: ушное кровотечение указывало на черепно-мозговую травму. Мужчина то приходил в себя, то отключался. Я всё время разговаривал с ним, спрашивал о семье, о детях… Приехали медики, полиция. Увезли одного в реанимацию, второго – в отделение полиции. Хочется верить, что пострадавший поправится».

49-летний пассажир злополучного такси был сегодня госпитализирован санавиацией в Челябинск.

По данному факту сотрудниками ОГИБДД проводится административное расследование.