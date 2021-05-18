В Кыштыме задержан мужчина с фальшивыми долларами

Вчера, 09:54 Категория: Происшествия

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В начале этой недели бойцы группы задержания войск национальной гвардии РФ в Кыштыме получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта – отделения банка по улице Калинина.

К прибывшим на место росгвардейцам обратился сотрудник охраны. Он пояснил, что в помещении кассы банка находится гражданин, который принёс в банковское отделение пять банкнот номиналом 100 долларов с признаками подделки. По словам задержанного, он хотел с помощью специалистов проверить, фальшивые ли купюры.

Сотрудники Росгвардии установили личность посетителя банка, им оказался 51-летний местный житель, ранее не судимый.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Банкноты были изъяты. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.