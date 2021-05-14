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В Кыштыме дети решили переплыть часть городского пруда, один из них чуть не утонул

Сегодня, 10:53 Категория: Происшествия
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Тридцатиградусная жара, установившаяся на Южном Урале, так и гонит людей к многочисленным водоёмам. В Кыштыме, «городе 40 озёр», дефицита таких мест точно нет.

 

Несколько детей решили охладиться и переплыть часть Верхне-Кыштымского городского пруда – от берега одного парка до другого. Однако во время заплыва один из них начал тонуть.

 

К счастью, как сообщил сегодня на оперативном совещании при главе округа первый заместитель Пётр Мошкин, трагедию удалось предотвратить. Ребёнка вовремя достали из воды.

 

По словам Петра Григорьевича, в этом году купальный сезон откроется в нашем городе раньше обычного. Уже отыгран аукцион на организацию спасательного поста. В ближайшие дни, после проведения анализов воды, будет решён вопрос по поводу официального открытия купального сезона в Кыштымском городском округе.

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Теги: Кыштым городской пруд тонущий человек спасение помощь купальный сезон

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