В Кыштыме обнаружили 80 тайников для наркотиков

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Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный канал сбыта наркотических средств.

Кыштымский городской суд приговорил жителя Сатки к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, осуждённый признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.



Он был задержан сотрудниками УФСБ в апреле прошлого года при попытке сбыта наркотического средства на территории Кыштымского округа бесконтактным способом.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники УФСБ обнаружили 80 оборудованных им тайниковых закладок. В них наркоделец и размещал синтетические наркотические средства.