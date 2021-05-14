В Кыштыме обнаружили 80 тайников для наркотиков
Сегодня, 08:14 Категория: Происшествия
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Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный канал сбыта наркотических средств.
Кыштымский городской суд приговорил жителя Сатки к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, осуждённый признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Он был задержан сотрудниками УФСБ в апреле прошлого года при попытке сбыта наркотического средства на территории Кыштымского округа бесконтактным способом.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники УФСБ обнаружили 80 оборудованных им тайниковых закладок. В них наркоделец и размещал синтетические наркотические средства.