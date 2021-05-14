Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме обнаружили 80 тайников для наркотиков

Сегодня, 08:14 Категория: Происшествия
435
0

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный канал сбыта наркотических средств.

 

Кыштымский городской суд приговорил жителя Сатки к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, осуждённый признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Он был задержан сотрудниками УФСБ в апреле прошлого года при попытке сбыта наркотического средства на территории Кыштымского округа бесконтактным способом.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УФСБ обнаружили 80 оборудованных им тайниковых закладок. В них наркоделец и размещал синтетические наркотические средства.

Поделиться публикацией

Теги: УФСБ Челябинская область Кыштым суд наркотики

Похожие публикации:

В Кыштыме полицейскими изъято более 200 граммов синтетических наркотических средств

В Кыштыме бывший оперативник полиции признан виновным в сбыте наркотиков

В Кыштыме арестован рецидивист-наркосбытчик

В Кыштыме полиция изъяла синтетические наркотики в особо крупном размере

Наркосбытчик задержан с поличным

Комментарии:

Добавить