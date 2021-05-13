Вблизи Кыштыма мужчина попал под поезд

Вчера, 12:03 Категория: Происшествия

1 285

0

Сегодня утром на перегоне Кыштым – Маук Южно-Уральской железной дороги поезд насмерть сбил 32-летнего мужчину. Об этом сообщается в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Как сообщает Первое областное информагентство, трагедия случилась 13 мая в 7 часов 30 минут на 157 километре третьего пикета перегона Кыштым – Маук ЮУЖД. По предварительным данным, мужчина переходил пути в неустановленном месте перед приближающимся железнодорожным составом. Машинист поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм местный житель скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Следственными органами осматривается место происшествия, опрашиваются работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.