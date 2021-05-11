Житель Кыштыма организовал группу, которая занималась мошенничествами в сфере страхования

Вчера, 16:39 Категория: Происшествия

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В Челябинской области пресечена деятельность группы, участников которой подозревают в мошенничестве в сфере страхования.

Сообщается, что незаконную схему организовал житель Кыштыма. Вместе с приятелем он подыскивал граждан, которые были готовы за материальное вознаграждение имитировать получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте. Те, кто согласился на это, проходили инструктаж. В преступную группировку также входили граждане, которые выступали очевидцами произошедшего.

Как сообщает сайт телеканала Рен-ТВ, по данным правоохранительных органов, в августе прошлого года один из фигурантов во время поездки на поезде из Тюмени в Кыштым инсценировал падение и повреждение плеча. После этого он собрал необходимый пакет документов и передал в страховую компанию. В результате мужчина получил выплату, превышающую 1,3 миллиона рублей. Между тем, записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей указывали на то, что сразу же после якобы полученной травмы подозреваемый выглядел совершенно здоровым, а также не испытывал дискомфорта и физического недомогания.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сразу в нескольких городах Южного Урала сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны 16 подозреваемых. В общей сложности в проведении мероприятий было задействовано свыше 200 представителей правоохранительных органов, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К настоящему времени были установлены обстоятельства семи случаев мошенничества со страховыми выплатами на сумму порядка пяти миллионов рублей.

– Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, которые в дальнейшем соединены в одно производство, - добавила Ирина Волк.

Предполагаемый организатор группы заключен под стражу, остальные 15 участников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее страховщики назвали популярные схемы мошенничества в России.