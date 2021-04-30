Кыштымские спасатели эвакуировали пенсионерку со склона горы в Каслинском районе

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Первого мая во время прогулки в районе посёлка Аракуль на каменистой тропе поскользнулась и повредила ногу 70-летняя женщина. На помощь подоспели очевидцы – в праздничный день на природе отдыхало много людей.

Однако транспортировать пострадавшую с сильными болями в ноге по крутому склону горы Малый Шихан без специальной подготовки невозможно и опасно. До ближайшего населённого пункта – более 11 километров.



На помощь прибыла дежурная смена Кыштымского отряда Челябинской областной Поисково-спасательной службы. Пострадавшей оказали первую помощь, повреждённую ногу зафиксировали, и полкилометра вниз с горы на спинальном щите несли до машины скорой медицинской помощи.

Очевидцы не остались равнодушными – несколько молодых людей добровольно вызвались и помогли спасателям нести пожилую женщину по крутому осыпающемуся склону. С предварительным диагнозом перелом голени женщина была госпитализирована.