В Кыштыме сегодня эвакуировали детей и педагогов из-за сработавшей пожарной сигнализации

Сегодня, 13:26 Категория: Происшествия

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Сегодня уроки в основной школе № 11 в микрорайоне Каолиновом прервал звук пожарной сигнализации. Из помещения были эвакуированы 84 ученика и 15 педагогов.

Однако, как сообщили сайту «КР» в пожарно-спасательной части № 38, тревога оказалась ложной. Угрозы пожара не было.

По словам директора школы Натальи Шарабриной, переполох случился из-за сработавшей пожарной сигнализации: датчики среагировали на табачный дым. Виновник такого переполоха, один из работников школы, решил покурить в неположенном месте. Отвечать за его проступок теперь, вероятнее всего, придётся руководителю образовательного учреждения.