Кыштымец заплатил за «код-грабберы» штраф в 40 тысяч рублей

Вчера, 14:45 Категория: Происшествия

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Собранные следственным отделом по городу Кыштым следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для назначения 45-летнему местному жителю, подозреваемому в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием и судом установлено, что в один из дней августа 2018 подозреваемый нашёл в одном из зданий на территории Кыштыма и незаконно забрал в целях личного использования для дальнейшего совершения противоправных действий специальные технические средства – «код-грабберы», предназначенные для негласного получения информации.

Поскольку подозреваемый впервые совершил преступление средней тяжести и ранее не судим, ходатайство органом следствия удовлетворено. Уголовное дело прекращено. Решением суда подозреваемому назначен штраф в размере 40 000 рублей.

Как правило, «код-грабберы» предназначены для вскрытия современных охранных систем с дистанционным управлением. Другими словами, эти устройства позволяют взламывать автомобильные сигнализации.