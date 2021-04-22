Кыштымские спасатели помогли найти потерявшихся во время рыбалки жителей Екатеринбурга

Вчера, 16:42 Категория: Происшествия

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Трое жителей Екатеринбурга, закончившие вчера поздним вечером рыбалку на озере Комкуль (Кунашакский р-он), при возвращении на берег потеряли ориентировку и не могли найти проход к суше из-за густо заросшего камышом и заболоченного берега.

За помощью обратились в полицию. К месту происшествия прибыли участковый, сотрудники пожарной охраны, управления ГО. В поисках заблудившихся приняли участие и жители близлежащей деревни Бурино.

После безуспешных многочасовых попыток к поисковым работам были привлечены спасатели Кыштымского отряда областной Поисково-спасательной службы. При использовании квадроцикла два рыбака найдены, эвакуированы на берег.

Поиск и транспортировка третьего, обнаруженного без признаков жизни в заболоченной местности приблизительно в километре от места начала поисковых работ, завершены позже. Сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.