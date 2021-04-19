В Кыштыме сегодня ночью около 40 жителей многоэтажки были эвакуированы из-за пожара

19-04-2021, 08:41 Категория: Происшествия

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Сегодня в третьем часу ночи на пульт пожарно-спасательной части № 38 поступило сообщение о задымлении четвёртого этажа в доме № 183 на улице Ю. Ичёвой.

Как сообщили сайту «КР» в ПСЧ № 38, в одной из комнат тлел диван. Причина – курение в постели. Виновник ЧП не пострадал.

Пожарные эвакуировали с задымлённого этажа 36 человек, в том числе 13 детей.

По словам огнеборцев, на тушение пожаров в этом многоквартирном доме только с начала года расчёты выезжают уже в третий раз.