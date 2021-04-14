В полиции Кыштыма завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении местной жительницы

Вчера, 15:50 Категория: Происшествия

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В полиции завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении местной жительницы по признакам преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.



Из материалов уголовных дел следует, что ранее в кыштымскую полицию обратились двое кыштымцев с заявлениями о хищении у них банковских карт.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана ранее судимая жительница Кыштыма 1986 года рождения. Установлено, что одну из банковских карт она нашла на улице, а другую похитила у мужчины, находясь у него в гостях. Женщина расплачивалась в магазинах краденными банковскими картами. Сумма ущерба составила три тысячи рублей.



Также при задержании подозреваемой сотрудниками полиции было изъято синтетическое наркотическое вещество массой 0,646 граммов.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с действующим законодательством ей грозит до шести лет лишения свободы.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.