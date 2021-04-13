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Житель Кыштыма заплатил пять тысяч рублей за свою доверчивость

Вчера, 15:27 Категория: Происшествия
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В дежурную часть кыштымской полиции обратился местный житель с заявлением по факту совершения в отношении него мошеннических действий.

 

Со слов пострадавшего, он опубликовал в социальной сети запись о том, что утерял сотовый телефон. На его публикацию откликнулся незнакомец, который якобы нашёл пропажу. Вернуть её он согласился при условии, что мужчина переведёт ему вознаграждение за находку в размере пяти тысяч рублей.

 

Доверчивый кыштымец перевёл указанную сумму, после чего незнакомец перестал выходить на связь.

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Теги: кыштым мошенники мошенничество

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