Жительнице Кыштыма не помог защититься от мошенников даже амулет

Сегодня, 15:40 Категория: Происшествия

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С развитием электронных средств коммуникации увеличиваются и виды так называемых IT-преступлений. Мошенники проникли в интернет и продолжают придумывать различные способы и схемы обмана.

Жительница Кыштыма увидела в интернете рекламу защитных амулетов. Она перешла по ссылке на незнакомый ей сайт и заказала амулет-щит. Посылка от продавца была доставлена и оплачена заказчиком. Но, открыв коробку с товаром, женщина увидела вместо амулета бумагу и детскую куклу. Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей.

В аналогичную ситуацию попал и местный житель 1970 года рождения, который хотел купить сотовый телефон на неизвестном ему сайте. Пострадавший оплатил товар и получил посылку, но, открыв её, обнаружил лишь бумагу и детские часы. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.